Ван дер Варт о подкате Роналду прямой ногой: «Это на 90% красная. Глупо, так играть нельзя. Статус всегда помогает»

не был удален за грубый подкат в матче – (2:0).

На 51-й минуте форвард жестко сыграл против защитника сборной Чехии Вацлава Емелки, но получил от судьи Матея Юга лишь желтую карточку.

Об этом эпизоде высказался экс-нападающий «Реала» и «Тоттенхэма» Рафаэл ван дер Варт.

– Просто дайте Роналду играть так, как он хочет. Он вообще не должен обороняться. Единственное, что его спасло, – нога была на земле. Если бы она была чуть выше, то это была бы стопроцентная красная. А в этом случае – это на 90% красная.

– Роналду не удалили из-за его статуса?

– Это всегда помогает. Нужно честно говорить об этом. Игроки делают так, когда хотят показать себя. Это глупо. Так нельзя играть.

Эрик тен Хаг не должен позволять ему такое, это нехорошо. Роналду всегда отлично играл и много забивал. Зачем пытаться сыграть еще лучше? – сказал ван дер Варт.

Фото: eastnews.ru/AP, трансляция Ziggo Sport