Ван дер Варт о подкате Роналду прямой ногой: «Это на 90% красная. Глупо, так играть нельзя. Статус всегда помогает»

Теги Рафаэл ван дер Варт Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия сборная Чехии по футболу судьи Матей Юг Эрик тен Хаг Лига наций УЕФА Вацлав Емелка Футбол

Криштиану Роналду не был удален за грубый подкат в матче ПортугалияЧехия (2:0).

На 51-й минуте форвард «Манчестер Юнайтед» жестко сыграл против защитника сборной Чехии Вацлава Емелки, но получил от судьи Матея Юга лишь желтую карточку.

Об этом эпизоде высказался экс-нападающий «Реала» и «Тоттенхэма» Рафаэл ван дер Варт.

– Просто дайте Роналду играть так, как он хочет. Он вообще не должен обороняться. Единственное, что его спасло, – нога была на земле. Если бы она была чуть выше, то это была бы стопроцентная красная. А в этом случае – это на 90% красная.

– Роналду не удалили из-за его статуса?

– Это всегда помогает. Нужно честно говорить об этом. Игроки делают так, когда хотят показать себя. Это глупо. Так нельзя играть.

Эрик тен Хаг не должен позволять ему такое, это нехорошо. Роналду всегда отлично играл и много забивал. Зачем пытаться сыграть еще лучше? – сказал ван дер Варт.

Фото: eastnews.ru/AP, трансляция Ziggo Sport

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные