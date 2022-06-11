Роналду, Геррейру и Моутинью пропустят матч сборной Португалии против Швейцарии. У них нет травм

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Фернанду Сантуш объяснил, почему Криштиану Роналду пропустит матч против Швейцарии. 

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не попал в состав сборной Португалии на этот матч. Также игру пропустят Жоау Моутинью и Рафаэл Геррейру

«Никаких проблем с травмами. Это обычное управление [составом]. 

Было бы бессмысленно брать 26 игроков, когда сыграть могут только 23. Этим игрокам выпало пропустить матч, вот и все», – сказал главный тренер сборной Португалии. 

Матч Швейцария – Португалия состоится 12 июня. Начало – в 21:45 по московскому времени. 

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