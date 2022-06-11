Роналду, Геррейру и Моутинью пропустят матч сборной Португалии против Швейцарии. У них нет травм

Фернанду Сантуш объяснил, почему пропустит матч против Швейцарии.

Нападающий не попал в состав сборной Португалии на этот матч. Также игру пропустят и .

«Никаких проблем с травмами. Это обычное управление [составом].

Было бы бессмысленно брать 26 игроков, когда сыграть могут только 23. Этим игрокам выпало пропустить матч, вот и все», – сказал главный тренер сборной Португалии.

Матч Швейцария – состоится 12 июня. Начало – в 21:45 по московскому времени.