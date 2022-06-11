Мохамед Салах: «Мой дом похож на больницу. Две комнаты отведены под тренажеры, есть гипербарическая камера»

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Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, как поддерживает форму в домашних условиях.

«Две комнаты у нас отведены под различные тренажеры, под бодибилдинг. Дома я также могу заниматься криотерапией, есть и гипербарическая камера. Я постоянно стремлюсь улучшить свою физическую форму.

Я действительно люблю говорить, что мой дом похож на больницу, моей жене это не нравится! Она говорит, что я больше времени провожу с тренажерами, чем с ней!» – сказал египтянин в интервью France Football.

Также Салах описал свою диету: «Я предпочитаю брокколи, сладкий картофель, рыбу, курицу, всегда ем салат. Когда иду в хороший ресторан в Лондоне, то заказываю суши. Пиццу ем раз в месяц в лучшем случае. Люблю гамбургеры, но редко их ем, потому что чувствую тяжесть после них».

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