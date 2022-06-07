Роберт Левандовски: «Баварии» лучше инвестировать деньги, которые они могут получить, чем держать меня до конца контракта. Речь о поиске лучшего решения»

поделился мыслями о своем будущем.

– Как ты думаешь, ты покинешь клуб летом?

– Я не знаю. У меня есть еще год по контракту, поэтому я попросил у клуба разрешения уйти.

Думаю, это лучшее решение в данной ситуации, тем более что клуб еще может получить за меня деньги. Я получил бы возможность принять новый вызов в другом клубе еще на несколько лет. Это мое желание.

Я с самого начала говорил, что мы должны искать решение, которое устроит обе стороны. – один из крупнейших клубов в мире, клуб мечты многих отличных игроков.

Я думаю, что «Баварии» лучше инвестировать деньги, которые они могут получить за меня, чем держать меня до конца контракта. Я не хочу ничего форсировать, дело не в этом. Речь идет о поиске наилучшего решения.

– В «Баварии» четко сказали: «Левандовски выполнит контракт».

– Я не хочу ничего говорить об этом, потому что об этом слишком много говорят и пишут. Некоторые утверждения часто искажаются или преувеличиваются. Я хочу, чтобы это закончилось.

Эмоции должны остыть, я хочу говорить спокойно, а не через СМИ. Я знаю, что конфликты часто попадают в заголовки. Но мы с «Баварией» не враги, – сказал нападающий «Баварии» Bild.

Польский форвард интересен «Барселоне».