«Ливерпуль» убеждает «Бенфику» снизить цену на Нуньеса до 70 млн евро без бонусов. Она хочет 80

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«Ливерпуль» продолжает работать над трансфером форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

Как сообщает The Times, спортивный директор мерсисайдцев Джулиан Уорд сейчас находится в Португалии и пытается убедить руководство лиссабонцев снизить цену до 60 млн фунтов стерлингов (чуть больше 70 млн евро).

«Бенфика» хочет получить 68 млн фунтов (почти 80 млн евро) плюс бонусы, итого – 85 млн фунтов (около 100 млн евро). «Ливерпуль» не собирается столько платить.

Также английская команда хочет привязать бонусные выплаты к индивидуальным и командным достижениям.

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