«Ливерпуль» убеждает «Бенфику» снизить цену на Нуньеса до 70 млн евро без бонусов. Она хочет 80

продолжает работать над трансфером форварда «Бенфики» .

Как сообщает The Times, спортивный директор мерсисайдцев Джулиан Уорд сейчас находится в Португалии и пытается убедить руководство лиссабонцев снизить цену до 60 млн фунтов стерлингов (чуть больше 70 млн евро).

хочет получить 68 млн фунтов (почти 80 млн евро) плюс бонусы, итого – 85 млн фунтов (около 100 млн евро). «Ливерпуль» не собирается столько платить.

Также английская команда хочет привязать бонусные выплаты к индивидуальным и командным достижениям.