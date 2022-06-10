«Бенфика» отказалась продать Нуньеса за 70+30 млн евро, теперь «Ливерпуль» дает 80+20 млн. Контракт до 2027 года согласован

«Ливерпуль» ведет переговоры с «Бенфикой» о трансфере Дарвина Нуньеса.

Как пишут португальские медиа A Bola и O Jogo, первое предложение «Ливерпуля» по схеме 70+30 млн евро было незамедлительно отклонено «Бенфикой». Английский клуб быстро переформулировал предложение и сейчас дает 80+20 млн евро за 22-летнего форварда. анализирует этот вариант.

Отмечается, что португальский клуб попытается получить от «Ливерпуля» еще более крупную сумму. Включение игроков «Ливерпуля» в сделку по Нуньесу не планируется – «Бенфику» не интересует такой вариант.

Стороны близки к договоренности о трансфере. Окончательное соглашение может быть заключено в ближайшие дни. В случае трансфера Дарвин подпишет с контракт сроком до 2027 года.

Игрок также интересен «Манчестер Юнайтед», «Ньюкаслу», «Атлетико» и другим клубам.

В минувшем сезоне уругваец забил 34 гола и отдал 4 передачи в 41 матче за «Бенфику» во всех турнирах. В частности, он дважды отличился в матчах против «Ливерпуля» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

Статистику 22-летнего нападающего можно изучить по ссылке.

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