Трансфер Нуньеса в «Ливерпуль» еще не согласован. Клуб не намерен переплачивать и не хочет участвовать в аукционе, если в борьбу вступит «МЮ» (Sky Sports)

и пока не согласовали трансфер форварда .

По сведениям Sky Sports, переговоры продвигаются успешно, однако пока никаких договоренностей нет. Сейчас обсуждается структура сделки.

«Ливерпуль» согласен заплатить за 22-летнего игрока только ту сумму, которую считает справедливой. «Бенфика» же просит не менее 100 млн евро. Интерес к футболисту проявляет также , и мерсисайдцы не намерены участвовать в аукционе, если манкунианцы начнут выдвигать предложения.

Сам уругваец хочет присоединиться к «Ливерпулю» и готов подписать пятилетний контракт.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Бенфика» договорились о трансфере Нуньеса за 80+20 млн евро.