Мохамед Салах: «Золотой мяч» – моя цель. Был шокирован 7-м местом в 2021-м. Такая награда для египтянина повлияет на Ближний Восток и Африку»

заявил о желании выиграть .

«Не отрицаю, я хочу, чтобы меня признали лучшим игроком мира. И «Золотой мяч» – одна из первых моих целей. Если я его выиграю, буду стремиться к следующему. Этот голод исходит из самой глубины, мне не нужен тренер или кто-либо, чтобы его удовлетворить.

Это правда, я был шокирован своим местом в 2021 году (Салах стал седьмым в голосование за «Золотой мяч»-2021 – прим Sports.ru).

Для победы в этом году поражение от «Реала» в финале, безусловно, недостаток, несмотря на то, что я сыграл хорошо. Но это не отменяет всего, чего я добился за месяцы. Подождем голосования жюри.

И если я не получу «Золотой мяч» в 2022 году, я сделаю все, чтобы выиграть в следующем.

Такая награда, врученная египтянину, окажет значительное влияние на Ближний Восток, а также на Африку. Сотни миллионов людей в этих странах поймут, что они могут делать самые необычные вещи.

Потому что я, родом из деревни в Египте, преуспел. Представляю реакцию моих соотечественников, если я приеду с «Золотым мячом» в Египет», – сказал нападающий в интервью France Football.