«МЮ» намерен перехватить Нуньеса у «Ливерпуля». Форвард хочет играть в Лиге чемпионов

хочет перехватить форварда у «Ливерпуля».

Португальский журналист Педру Сепульведа пишет, что агент встретился в новым главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом.

Отмечается, что будущее нападающего «Бенфики» может определиться в ближайшие часы.

Сам 22-летний уругваец хочет играть в Лиге чемпионов. Ранее стало известно, что уже согласовал с ним контракт.

хочет получить за футболиста в общей сложности около 100 миллионов евро.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Португалии форвард провел 28 матчей, забил 26 голов и сделал 4 ассиста. Его статистика – здесь.