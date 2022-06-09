«МЮ» намерен перехватить Нуньеса у «Ливерпуля». Форвард хочет играть в Лиге чемпионов

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«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить форварда Дарвина Нуньеса у «Ливерпуля».

Португальский журналист Педру Сепульведа пишет, что агент Жорже Мендеш встретился в новым главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом.

Отмечается, что будущее нападающего «Бенфики» может определиться в ближайшие часы.

Сам 22-летний уругваец хочет играть в Лиге чемпионов. Ранее стало известно, что «Ливерпуль» уже согласовал с ним контракт.

«Бенфика» хочет получить за футболиста в общей сложности около 100 миллионов евро.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Португалии форвард провел 28 матчей, забил 26 голов и сделал 4 ассиста. Его статистика – здесь.

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