«МЮ» намерен перехватить Нуньеса у «Ливерпуля». Форвард хочет играть в Лиге чемпионов

«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить форварда Дарвина Нуньеса у «Ливерпуля».
Португальский журналист Педру Сепульведа пишет, что агент Жорже Мендеш встретился в новым главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом.
Отмечается, что будущее нападающего «Бенфики» может определиться в ближайшие часы.
Сам 22-летний уругваец хочет играть в Лиге чемпионов. Ранее стало известно, что «Ливерпуль» уже согласовал с ним контракт.
«Бенфика» хочет получить за футболиста в общей сложности около 100 миллионов евро.
В прошедшем розыгрыше чемпионата Португалии форвард провел 28 матчей, забил 26 голов и сделал 4 ассиста. Его статистика – здесь.