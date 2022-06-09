«Ливерпуль» и Нуньес согласовали контракт. Клуб обсуждает с «Бенфикой» структуру выплат

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«Ливерпуль» договорился о соглашении с Дарвином Нуньесом

По информации The Athletic, клуб и и футболист согласовали условия личного контракта. 

«Ливерпуль» еще не договорился с «Бенфикой» о трансфере игрока. Португальский клуб хочет получить в общей сложности около 100 миллионов евро.

Клубы ведут переговоры о структуре сделки – считается, что «Бенфика» хочет получить 80 миллионов евро сразу и еще 20 миллионов в виде бонусов. 

В прошедшем сезоне чемпионата Португалии 22-летний форвард провел 28 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 4 ассиста. Его статистика – здесь

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