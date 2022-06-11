Тренер «Факела» Василенко о детском футболе: «Надо играть не ради жестяных кубков, а развивать ребят. Мальчишки из Англии не боятся принимать мяч, обыгрывать»

Тренер высказался о проблемах детского футбола в России.

– Надо играть не ради жестяных кубков, а развивать ребят.

– Это общеизвестная проблема в России.

– Когда работал в академии ЦСКА, тренеры почему-то постоянно обсуждали, какая команда какое место заняла в первенстве Москвы. Эта проблема стояла во всех московских клубах. Для меня это было дико.

Это реально проблема, когда детский тренер начинает играть во взрослого – проводит какие-то сборы, упражнения на выносливость. Так нельзя.

Помню, в Литве проходил европейский детский турнир по возрастам от 10 до 16 лет под названием Ateitis. Я ходил смотреть, как играют ребята из «Ювентуса» и «Милана». Был поражен тем, как они работают с мячом. А потом поехали с Динияром Билялетдиновым посмотреть на 11-летних мальчишек из «Манчестер Сити».

– Впечатлили?

– Они совсем не боятся принимать мяч, обыгрывать, открываться! Был показательный момент. Идет передача с фланга – парень бьет с лета, не попадает в створ, но здорово прикладывается по мячу. Так вся скамейка запасных «Сити» взрывается аплодисментами.

После игры я задал их тренеру вопрос, почему была такая эмоциональная реакция, хотя парень не попал даже в створ? Он отвечает: он будет забивать такие позже, главное – что пробует. В детском чемпионате Англии нет очков, главное – оттачивать технику.

А позже играли 14-летние ребята из «Ливерпуля», так там защитник под прессингом принял сложный мяч на грудь, опустил на землю и отдал передачу низом. Это же топ!

Сравните с нашей – там в таких эпизодах защитнику всегда кричат играть попроще и выбивать. Такие вещи закладываются с детства, это отличает классных игроков, – сказал Василенко.