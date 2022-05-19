«Локомотив» закроет часть академии. Тренеров сократят

закроет часть академии.

По данным «Спорт-Экспресса», руководство московского клуба решило закрыть перовское отделение академии. Работающих там тренеров сократят.

Тренировочная база этого отделения была закрыта на реконструкцию, дети временно занимались в Черкизово. Теперь же реконструкция заморожена. Пока неизвестно, что «Локомотив» планирует делать с имеющейся там инфраструктурой.

Ранее стало известно, что «Локомотив» закроет «Казанку».

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