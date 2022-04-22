Экс-вратарь «Зенита» Мананников: «Питер никого не дает нашему футболу. Коррупция, бабки, в команды попадают те, у кого папа ездит на джипе»

Андрей Мананников высказался о воспитании молодых футболистов в Санкт-Петербурге.

– Во времена СССР южные республики – Грузия, Армения, Азербайджан – давали много хороших игроков. А в России с юга мало футболистов выходит.

– Так они сейчас не нужны. Зачем игроки с Кавказа, если можно купить в Бразилии? Вот и ответ на все вопросы. В маленьких городах нет таких возможностей, как в больших.

Обратите внимание: даже Питер никого не дает нашему футболу – ни академия «Зенита», ни СШОР «Зенит». Денег тратят много, а выхлопа нет.

Если один игрок родится тут за десять лет, и то хорошо. Потому что коррупция, бабки, в команды попадают те, у кого папа ездит на джипе.

– Тем не менее вы работаете детским тренером.

– В детском футбольном клубе «Зенит 84». Его создали ветераны «Зенита», выигравшие золото 1984 года в СССР.

Я понимаю, что больших мастеров не воспитаю. Футболистами вообще, скажу вам, не становятся, ими рождаются.

Нужно, чтобы Бог мимо тебя прошел, погладил по головке и сказал: «Ты будешь футболистом». Тогда – да. Ну, труд, конечно, никто не отменял. Но в хорошую команду все равно попасть трудно. Там все места заняты.

– Что же вами движет?

– Я свою задачу вижу в том, чтобы забрать детей с улицы. Пусть пацан не станет футболистом, но будет расти в коллективе, станет нормальным человеком, – сказал бывший вратарь .