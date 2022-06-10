Сенников о бойкоте Суперкубка: «За отказ нужно наказать. Лишите 6 очков в чемпионате»

Теги Спартак Зенит Дмитрий Сенников премьер-лига Россия Олимп Суперкубок России Газпром Арена (Крестовский) Футбол

Дмитрий Сенников считает, что «Спартак» нужно наказать в случае бойкота Суперкубка России.

Московская команда сыграет с «Зенитом» 9 июля в Санкт-Петербурге.

– Нужно ли уговаривать «Спартак»?

– Я не могу сказать, кто здесь прав, а кто виноват. Нужно назначать заранее матч за Суперкубок на конкретный стадион, тогда не будет вопросов. С другой стороны, это неспортивно. За отказ нужно как-то наказать.

Это же не детский или дворовый футбол, чтобы команда в один момент отказывалась играть в Суперкубке. Тогда лишите шести очков в чемпионате. Должны приниматься какие-то меры. Я не знаю регламент, и могут ли быть последствия. Есть вероятность, что на два-три сезона «Спартак» исключат из Суперкубка.

В Англии в случае отказа команды выходить на поле ее просто лишили бы не меньше шести очков.

– Будет ли аншлаг на «Газпром Арене», если «Спартак» откажется?

– Болельщики «Зенита» точно придут поддержать свою команду. Это однозначно, здесь даже вопросов нет. Будет почти полный стадион, – сказал бывший защитник сборной России.

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