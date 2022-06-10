«Спартак» объявил об уходе Яхья с поста технического директора академии

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Антар Яхья покинул пост технического директора академии «Спартака».

«Известный в прошлом защитник сборной Алжира принял такое решение по семейным обстоятельствам, что было встречено руководством нашего клуба с полным пониманием.

Яхья пришел в Академию красно-белых в январе этого года. Наш клуб искренне благодарит его за проделанную работу, желает семейного благополучия и успехов в карьере», – говорится в заявлении клуба.

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