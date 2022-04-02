Экс-менеджер «Спартака» Кузьмичев об уходе: «Даже моя презентация более информативна, чем «филькина грамота» алжирца, а Каттани предпочел эту отписку моим материалам»

Бывший менеджер рассказал об уходе из клуба.

Владимир Кузьмичев в сентябре прошлого года занял в московском клубе должность куратора системы подготовки молодежи, но уже в декабре написал заявление об уходе по собственному желанию.

– Фактически Лука Каттани консультировал «Спартак» и излагал свои идеи еще до официального назначения. Я должен был согласовать с ним концепцию, координировать работу.

За два месяца провели с коллегами определенный анализ и предложили шаги по изменению работы. Отправили материалы Каттани, представил ему методиста из своей команды, они провели онлайн встречу.

Вскоре Каттани сказал, что он видит все это по-другому, и прислал информацию по алжирцу [Антар Яхья], который сейчас пришел. А также его программу. То, что предложил алжирец, неприемлемо для меня.

– В документе от Яхья семь листов.

– Думаю, господин Каттани даже не смотрел в мои материалы. Как иначе можно объяснить, что он предпочитает им отписку на семи листочках?

У меня была презентация после прихода в «Спартак», коротко излагал, что хочу сделать. Даже она выглядит более информативно, чем «филькина грамота» от зарубежного специалиста.

– Возможно, он прислал что-то вроде презентации, а нас самом деле у него тоже есть такой же объемный и подробный план?

– Дай бог, чтобы это было так. Но когда спортивный директор получает такую информацию (показывает на свои материалы) и такую (показывает на материалы Яхья), после чего выбирает план из семи листочков… Думаю, они просто знакомы, где-то пересекались, поэтому ему комфортнее работать с ним.

– Яхья – неизвестный специалист для вас?

– Он работал у себя на родине пару лет, с ним расстались. Не знаю точно, но что-то он там наделал.

У нас есть работа методиста с опытом, который сможет донести информацию до тренеров, чтобы они могли работать с детьми. А у Яхья нет даже профильного образования, он даже не тренер. Методист – это ведь тренер самой высокой квалификации, он должен уметь передать знания тренерам академии и лично показать на практике при работе с детьми.

Яхья – человек без знаний в этой области. Конечно, я не хотел быть рядом с таким специалистом, не смог бы на это смотреть. А оставаться в «Спартаке» просто потому, что это престижно, – не для меня. Не сомневаюсь, что прорыва там не последует, хорошо будет, если не испортит, – сказал Кузьмичев.

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