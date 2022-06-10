Шмаров о возможном бойкоте «Спартаком» Суперкубка: «Правильно сделают. Финалы следует всегда проводить в «Лужниках»

Экс-форвард «Спартака» высказался в преддверии Олимп Суперкубка России.

Матч между красно-белыми и «Зенитом», вероятно, состоится в Санкт-Петербурге 9 июля.

«Спартак» может бойкотировать матч, если он пройдет на стадионе «Зенита»? Правильно сделают.

Мое мнение такое: финалы Кубка и Суперкубка России следует всегда проводить в «Лужниках», — сказал Шмаров.

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