Шмаров о возможном бойкоте «Спартаком» Суперкубка: «Правильно сделают. Финалы следует всегда проводить в «Лужниках»

Теги Спартак Зенит Лужники Валерий Шмаров Олимп Суперкубок России Газпром Арена (Крестовский) Футбол

Экс-форвард «Спартака» Валерий Шмаров высказался в преддверии Олимп Суперкубка России.

Матч между красно-белыми и «Зенитом», вероятно, состоится в Санкт-Петербурге 9 июля.

«Спартак» может бойкотировать матч, если он пройдет на стадионе «Зенита»? Правильно сделают.

Мое мнение такое: финалы Кубка и Суперкубка России следует всегда проводить в «Лужниках»,  — сказал Шмаров.

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