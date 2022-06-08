Макрон о Зидане в «ПСЖ»: «Хочу, чтобы он приехал тренировать большой французский клуб. Он трижды выиграл ЛЧ, которую мы так жаждем»

Эммануэль Макрон выступил за приход в «ПСЖ».

Ранее сообщалось о желании парижан назначить бывшего тренера «Реала» вместо Маурисио Почеттино.

– Сейчас много говорят о Зинедине Зидане. Вы говорили с ним? Для влияния Франции важно, чтобы Зидан был в ?

– Я не общался с Зинедином Зиданом, но я безмерно восхищаюсь им и как игроком, и как тренером. Мы очень хотим, чтобы в чемпионате Франции был спортсмен и тренер с таким талантом, который смог вернуть трижды выиграть главный кубок [ чемпионов], который мы так жаждем для наших клубов.

Ради влияния чемпионата Франции и всей страны я хочу, чтобы он вернулся и приехал тренировать большой французский клуб. Это было бы здорово.

Франция – великая нация спорта и футбола, здесь замечательная публика, которая любит этот вид спорта. Для нас важно, чтобы лучшие из тех, кого мы натренировали, которые блистали на международном уровне, могли вернуться, – сказал президент Франции.