Зидана не будет в «ПСЖ» – его не убедил проект. Аморим, Гальтье, Консейсау и Мотта – в шорт-листе, но Почеттино хочет остаться

В списке кандидатов на пост тренера «ПСЖ» нет Зинедина Зидана.
По данным Téléfoot, в окончательный шорт-лист парижан вошли четыре специалиста. Это Рубен Аморим («Спортинг»), Кристоф Гальтье («Ницца»), Сержиу Консейсау («Порту»), Тиаго Мотта («Специя»).
При этом отмечается, что Маурисио Почеттино, контракт которого с «ПСЖ» действует до июня 2023 года, хочет остаться в клубе.
Зинедин Зидан не возглавит «ПСЖ». Он был главной целью катарских владельцев клуба, но экс-тренера «Реала» не убедил проект парижан.
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