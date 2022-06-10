Украинские клубы ведут переговоры о проведении матчей еврокубков в Польше

Глава Польского футбольного союза сообщил, что украинские клубы могут провести матчи еврокубков в Польше.

– Сборная Украины сыграет два матча Лиги наций в Польше. Есть ли договоренность, что наша команда и дальше будет играть свои домашние матчи на польских стадионах?

– Все зависит от обстоятельств, но мы с самого начала заявили, что организуем весь процесс, чтобы наши друзья ни в чем не нуждались. Если есть воля и желание украинской стороны, мы к вашим услугам.

– Обращались ли к вам с помощью «Динамо», «Шахтер» и другие украинские клубы, чтобы проводить свои матчи еврокубков в Польше?

– Я знаю, что такие переговоры ведутся между клубами, а мы в союзе поддерживаем весь процесс с законодательной и логистической стороны. Когда придет время, то все стороны обязательно сообщат о деталях, но мы не хотим говорить что-то заранее в этом деле.

– В Украине еще решают, в каком формате проводить следующий чемпионат по футболу. Говорят о варианте, когда несколько команд могут играть свои матчи в Польше. Какова ваша позиция по этому вопросу?

– Когда дело доходит до матчей чемпионата Украины, то здесь многое зависит от вопросов логистики. В СМИ было много возможных сценариев. Среди прочего, что матчи могут проводить в Турции из-за гостиничной инфраструктуры, которой годами пользуются футбольные команды во время тренировочных сборов. Однако недавно мы услышали информацию о том, что игры пройдут в Украине, – сказал Цезарий Кулеша в интервью Tribuna.com.