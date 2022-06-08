«МЮ» предлагает 60+20 млн евро за де Йонга. Тен Хаг пообещал Френки строить игру вокруг него

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«Манчестер Юнайтед» работает над трансфером Френки де Йонга.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг пообщался с хавбеком «Барсы». Специалист из Нидерландов убеждает соотечественника перейти в «МЮ» и обещает Френки, что игра будет строиться вокруг него.

«Юнайтед» предлагают за 25-летнего игрока 60 миллионов евро и еще 20 миллионов бонусами, сообщает Marca. В «Барсе» готовы продать полузащитника, чтобы уменьшить траты на зарплаты и позволить себе трансферы новых игроков.

В минувшем сезоне де Йонг провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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