Лапорта о словах Тебаса про Левандовского: «Это не его дело. Это желание навредить «Барсе», если заявления умышленные, если нет, то словесное недержание»

Президент «Барселоны» остался недоволен высказываниями главы Ла Лиги.

ранее прокомментировал состояние экономики клуба и отметил, что «блауграна» не сможет приобрести форварда «Баварии» Роберта Левандовского.

«Ознакомившись с заявлениями руководителя о том, что мы не в состоянии подписать футболиста, я бы хотел напомнить ему, что его роль заключается в том, чтобы заботиться об интересах лиги и клубов.

Я бы попросил его воздержаться от заявлений о том, может ли подписать того или иного игрока. Они наносят явный ущерб интересам команды, к тому же мне неизвестно, сознательно ли даются подобные комментарии.

Если эти заявления делаются умышленно, то это явный признак желания навредить интересам «Барселоны». Если нет – то это еще одно доказательство его словесного недержания и стремления к известности. Я думаю, что это не его дело», – сказал Лапорта.