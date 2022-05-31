Лапорта о словах Тебаса про Левандовского: «Это не его дело. Это желание навредить «Барсе», если заявления умышленные, если нет, то словесное недержание»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Хавьер Тебас Роберт Левандовски Футбол

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта остался недоволен высказываниями главы Ла Лиги.

Хавьер Тебас ранее прокомментировал состояние экономики клуба и отметил, что «блауграна» не сможет приобрести форварда «Баварии» Роберта Левандовского.

«Ознакомившись с заявлениями руководителя Ла Лиги о том, что мы не в состоянии подписать футболиста, я бы хотел напомнить ему, что его роль заключается в том, чтобы заботиться об интересах лиги и клубов.

Я бы попросил его воздержаться от заявлений о том, может ли «Барселона» подписать того или иного игрока. Они наносят явный ущерб интересам команды, к тому же мне неизвестно, сознательно ли даются подобные комментарии.

Если эти заявления делаются умышленно, то это явный признак желания навредить интересам «Барселоны». Если нет – то это еще одно доказательство его словесного недержания и стремления к известности. Я думаю, что это не его дело», – сказал Лапорта.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные