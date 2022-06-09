«Ливерпуль» считает, что «Бенфика» согласится продать Нуньеса за 70 млн евро и 17-24 млн бонусов

«Ливерпуль» готовит предложение по форварду «Бенфики» .

Как пишет The Telegraph, в английском клубе полагают, что португальцев устроит предложение в размере 60 млн фунтов (около 70 млн евро), а также 15-20 млн фунтов (17-24 млн евро) бонусов. Требования для выплаты минимум 50% от суммы бонусов, прописанной в соглашении, будет легко выполнить в краткосрочной перспективе.

«Ливерпуль» уже достиг неформальной договоренности с Нуньесом о размерах зарплаты. Юрген Клопп полностью одобряет возможный трансфер уругвайца. Агент Жорже Мендеш получил от «Бенфики» разрешение на работу по продаже Нуньеса.

Интерес к Дарвину проявляет и «Манчестер Юнайтед», но клуб не делал предложений форварду.

Зимой футболистом интересовались «Вест Хэм», предложивший за игрока 50 млн фунтов в заключительные дни прошлого трансферного окна, и «Ньюкасл», но игрок не был заинтересован в переходе в эти клубы.

В минувшем сезоне Нуньес забил 34 гола и отдал 4 передачи в 41 матче за «Бенфику» во всех турнирах. В частности, он дважды отличился в матчах против на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

Статистику 22-летнего нападающего можно изучить по ссылке.