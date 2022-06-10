Аленичев о «Спартаке» и иностранцах: «Когда мы обыгрывали всех, был только Робсон. Сейчас обилие легионеров, не понимающих, что такое спартаковский футбол»

назвал проблемой обилие легионеров, далеких от традиций клуба.

– Когда вы выступали за «Спартак», в команде практически не было легионеров. А сейчас московский клуб подписывает достаточно «жирный» контракт с игроком сборной Люксембурга...

– Таковы реалии. В клубную политику не вмешиваюсь. У команды есть боссы. Они приняли такое решение. Когда мы обыгрывали всех, из легионеров был только Робсон. Хотя и он был уже больше русским, чем бразильцем.

Сейчас в команде обилие легионеров, которые не понимают, что такое спартаковский футбол. Отсюда и такие результаты, – сказал бывший игрок московского клуба.