Аленичев о «Спартаке» и иностранцах: «Когда мы обыгрывали всех, был только Робсон. Сейчас обилие легионеров, не понимающих, что такое спартаковский футбол»

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Дмитрий Аленичев назвал проблемой «Спартака» обилие легионеров, далеких от традиций клуба. 

– Когда вы выступали за «Спартак», в команде практически не было легионеров. А сейчас московский клуб подписывает достаточно «жирный» контракт с игроком сборной Люксембурга...

– Таковы реалии. В клубную политику не вмешиваюсь. У команды есть боссы. Они приняли такое решение. Когда мы обыгрывали всех, из легионеров был только Робсон. Хотя и он был уже больше русским, чем бразильцем.

Сейчас в команде обилие легионеров, которые не понимают, что такое спартаковский футбол. Отсюда и такие результаты, – сказал бывший игрок московского клуба. 

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