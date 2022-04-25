Аленичев о «Спартаке»: «Больно наблюдать за таким судейством и за такой игрой. Болельщикам великой команды – терпения»

пожелал терпения болельщикам «Спартака».

Красно-белые проиграли (2:3) в матче 26-го тура .

«Очень расстроен. Больно наблюдать за таким судейством и за такой игрой как игрой.

Верю, что скоро черная полоса c 10-м местом в турнирной таблице закончится и вернется на свое заслуженное первое место.

Но пока, всем нам, болельщикам великой команды, хочу пожелать только одного – терпения», – сказал бывший главный тренер московского клуба.

Главным арбитром матча был Виталий Мешков.

«Спартаку» опять больно от судей: 2 отмененных гола и спорные пенальти. Что это было?