Артем Тимофеев: «Спартаку» нужен тренер с характером и харизмой, импульсивный, со стержнем. Аленичев был чересчур спокойным»

Экс-игрок вспомнил о работе с .

– «Спартаку» нужен тренер с характером и харизмой, импульсивный, потому что на клуб очень много давления. Главный тренер должен быть со стержнем, чтобы все это выдерживать. Посмотри на примеры Карреры и Тедеско. А Аленичев был чересчур спокойным.

– Что Аленичев хотел построить в «Спартаке»?

– Мне кажется, он хотел поставить тот футбол, который был у них в «Спартаке» при Романцеве. Он всегда говорил нам играть в короткий и средний пас.

При этом запрещал в квадрате играть пятками. Типа лишнее пижонство. Бразильцы первое время все туда заходили. Я тоже долго привыкал, – сказал полузащитник .