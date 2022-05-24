Аленичев о будущем Ваноли: «У руководства «Спартака» уже есть решение, мне кажется. Не в его пользу»

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Дмитрий Аленичев прокомментировал будущее главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли

Красно-белые 29 мая сыграют с «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России. 

– Победа в дерби – последний шанс для Ваноли остаться у руля «Спартака» на следующий сезон?

– Мне кажется, у руководства клуба уже есть решение по нему. Не в его пользу. Игра в весенней части все показала. Мне не понятно, во что играет «Спартак» и во что хотя бы стремится играть. Я не верю, что если Ваноли оставят, то игра преобразится. 

– То есть даже трофей не спасет?

– Сезон в любом случае провален. Однозначно. Тем более в год столетия – такую игру видеть больно. Рассчитывали на место в двойке и борьбу с «Зенитом», а получили десятое место.

Да, болельщикам победа в финале немного поднимет настроение, но она никак не скрасит сезон. Тем более эту победу нужно еще добыть. Для «Динамо» это тоже будет важнейший матч – они не выигрывали трофеев с 1995 года, чемпионскую гонку с «Зенитом» не выдержали, – сказал бывший тренер «Спартака».

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