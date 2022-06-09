«Может, Зарема возглавит «Спартак». Я буду восхищен ее упорством и силой воли». Кавазашвили об уходе Ваноли

считает, что Зарема Салихова может возглавить «Спартак».

Московский клуб сегодня объявил об уходе с поста главного тренера.

«Неужели он реально ушел…Нифига себе. Наверное, никто не знает какой они подписали контракт, может быть, подписали до конца сезона, но никто об этом не знал.

Но если у него действующий контракт и он сорвал его, то надо платить неустойку. Возможно, была договоренность спасти команду до конца сезона. Единственное что он сумел сделать, навел порядок игровой дисциплины. Это было заметно по игре в защите.

Федун со своей супругой могут принять неординарное решение по поводу нового тренера. Недавно господин Федун очень хвалил свою супругу Зарему и сказал, что она закончила академию «Барселоны».

Я скажу это, не смеясь, но, может быть, возглавит московский , такого случая ведь не было еще.

Если действительно такое будет, я буду восхищен ее упорством и силой воли, она станет первой женщиной тренером в клубе», – сказал бывший вратарь красно-белых.