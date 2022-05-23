Президент «Урала» о пиве на стадионах: «На хоккее никаких инцидентов не было. Ничего не будет, если человек купит себе бокал»

Президент «Урала» оценил возможное разрешения продажи пива на спортивных стадионах.

«Я ничего страшного в этом не вижу, это будет некое подспорье для клубов. Сейчас как: подъезжает человек к стадиону, купил себе литр пива.

И пока его не выпьет – на стадион не попадет. Но ведь ничего не будет, если он себе этот бокал купит на стадионе.

Я рос, когда на стадионах продавали в бутылках и более крепкие напитки. И ничего: никто не бросал их на поле, все было цивильно.

Болельщики ведь нормальные люди. Пару лет назад на хоккее ведь люди пили пиво, и никаких инцидентов не было. У нас много камер на стадионе, всех видно.

Пиво на стадионе – напиток болельщика. Оно должно быть, – сказал Григорий Иванов.

Ранее после постановления правительства Москвы – в качестве эксперимента было разрешено продавать алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5% на спортивных объектах до 31 декабря 2022 года.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам