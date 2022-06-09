Бускетс о снижении зарплаты: «Хотел бы не узнавать об этом из прессы, а чтобы в «Барсе» сказали мне прямо и в лицо»

Полузащитник «Барселоны» высказался о снижении зарплаты.

Ранее сообщалось, что Бускетс, Жерар Пике и Жорди Альба выступили против очередного снижения зарплаты. Ранее они уже дважды пошли на понижение оклада.

«Я много чего слышал, и я не знаю, что мне скажут, когда я вернусь из отпуска.

Я бы хотел, чтобы мне сказали об этом [в клубе], а не узнавать об этом из прессы. Они ничего нам не предлагали, они не сказали нам ничего, кроме того, что мы слышим от вас [журналистов].

Делать это при помощи прессы – не лучшее решение, лучше говорить прямо и в лицо», – сказал Бускетс.