«Барселона» может подписать хавбека «Баварии» Марка Року как замену Бускетсу. Он нравится Хави

интересуется футболистом «Баварии».

В каталонский клуб может перейти 25-летний полузащитник , сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на TV3.

Испанский хавбек рассматривается в качестве замены 33-летнему .

Отмечается, что главному тренеру каталонцев нравится игра Рока. Учитывая, что футболист получает не так много игрового времени в «Баварии», этот трансфер считается возможным.

Подробную статистику выступлений Рока можно изучить здесь. Он провел 9 матчей в текущем сезоне Бундеслиги.