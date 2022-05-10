«Барселона» может подписать хавбека «Баварии» Марка Року как замену Бускетсу. Он нравится Хави

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«Барселона» интересуется футболистом «Баварии».

В каталонский клуб может перейти 25-летний полузащитник Марк Рока, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на TV3.

Испанский хавбек рассматривается в качестве замены 33-летнему Серджи Бускетсу.

Отмечается, что главному тренеру каталонцев Хави нравится игра Рока. Учитывая, что футболист получает не так много игрового времени в «Баварии», этот трансфер считается возможным.

Подробную статистику выступлений Рока можно изучить здесь. Он провел 9 матчей в текущем сезоне Бундеслиги.

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