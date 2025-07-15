«Бавария» предложила 67,5 млн евро за Диаса. «Ливерпуль» не продал вингера и оценивает его в 100 млн
«Бавария» сделала предложение по Луису Диасу.
По информации The Athletic, мюнхенский клуб предложил за вингера «Ливерпуля» 67,5 миллиона евро и сразу же получил отказ.
«Красные» не намерены отпускать игрока и оценивают его в 100 миллионов евро. При этом сам футболист дал понять, что хочет покинуть клуб.
В прошлом сезоне АПЛ колумбиец провел 36 матчей, отличившись 13 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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