«Бавария» предложила 67,5 млн евро за Диаса. «Ливерпуль» не продал вингера и оценивает его в 100 млн

«Бавария» сделала предложение по Луису Диасу.

По информации The Athletic, мюнхенский клуб предложил за вингера «Ливерпуля » 67,5 миллиона евро и сразу же получил отказ.

«Красные» не намерены отпускать игрока и оценивают его в 100 миллионов евро. При этом сам футболист дал понять, что хочет покинуть клуб.

В прошлом сезоне АПЛ колумбиец провел 36 матчей, отличившись 13 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь .