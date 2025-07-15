Черчесов о лимите: «Нужно не легионеров считать, а просто качественных брать и своих воспитывать. Тогда будет конкурентная среда. По приказу молодых не воспитаешь»

Станислав Черчесов высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров.

Ранее появилась информация , что Министерство спорта России и РФС обсуждают возможное изменение лимита – одним из основных вариантов является лимит с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно может находиться только пять.

«Лимит принят. Все с этим лимитом подбирали команды. Если что-то изменится, то, наверное, не сегодня и не завтра.

По-моему, нужно не легионеров считать, а просто качественных брать и своих воспитывать. Тогда будет конкурентная среда.

А не брать кого попало и не знать, что с ними делать. Я работал в «Легии» и у меня было больше всех поляков. В «Ференцвароше » больше венгров брал. Меня никто не просил, я был так настроен.

По приказу молодых не воспитаешь. Ты должен понимать, как это делать», – сказал бывший главный тренер сборной России.