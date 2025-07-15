Илича предлагали «Зениту» и «Спартаку». Клубы отказались от хавбека «Торино» из-за его травматичности (Sport24)
Российские клубы отказались от подписания Ивана Илича.
По информации Sport24, этим летом агенты полузащитника «Торино» предлагали его услуги «Спартаку» и «Зениту». Оба российских клуба отказались от трансфера из-за высокой травматичности полузащитника.
Отмечается, что туринцы были готовы снизить сумму сделки до 12 миллионов евро – в клубе разочарованы в игроке и его частых повреждениях.
Ранее неоднократно сообщалось об интересе команд Мир РПЛ к сербскому футболисту.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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