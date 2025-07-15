Илича предлагали «Зениту» и «Спартаку». Клубы отказались от хавбека «Торино» из-за его травматичности (Sport24)

Российские клубы отказались от подписания Ивана Илича.

По информации Sport24, этим летом агенты полузащитника «Торино » предлагали его услуги «Спартаку » и «Зениту ». Оба российских клуба отказались от трансфера из-за высокой травматичности полузащитника.

Отмечается, что туринцы были готовы снизить сумму сделки до 12 миллионов евро – в клубе разочарованы в игроке и его частых повреждениях.

Ранее неоднократно сообщалось об интересе команд Мир РПЛ к сербскому футболисту.

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