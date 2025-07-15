«Брентфорд» бесплатно подписал Хендерсона. Контракт с экс-капитаном «Ливерпуля» – на 2 года
Джордан Хендерсон вернулся в АПЛ.
«Брентфорд» объявил о подписании бывшего капитана «Ливерпуля» на правах свободного агента. Стороны заключили контракт на 2 года.
С января 2024 года Хендерсон выступал за «Аякс». Игрок расторг контракт с нидерландским клубом 10 июля.
Статистику 35-летнего полузащитника можно найти здесь.
Фото: https://www.brentfordfc.com/
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Брентфорда»
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