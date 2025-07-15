«Брентфорд» бесплатно подписал Хендерсона. Контракт с экс-капитаном «Ливерпуля» – на 2 года

Джордан Хендерсон вернулся в АПЛ.

«Брентфорд » объявил о подписании бывшего капитана «Ливерпуля» на правах свободного агента. Стороны заключили контракт на 2 года.

С января 2024 года Хендерсон выступал за «Аякс ». Игрок расторг контракт с нидерландским клубом 10 июля.

Статистику 35-летнего полузащитника можно найти здесь .

Фото: https://www.brentfordfc.com/