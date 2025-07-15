«На некоторых позициях у «Спартака» футболисты сильнее, чем у «Зенита», а где-то – наоборот». Гендиректор красно-белых Малышев о составах
Олег Малышев сравнил составы «Спартака» и «Зенита».
«Сравнить составы «Зенита» и «Спартака»? Зависит от позиций. Считаю, что на некоторых позициях у «Спартака» футболисты сильнее, чем у «Зенита», а где-то – наоборот», – сказал генеральный директор московского клуба.
По итогам сезона-2024/25 «Зенит» занял 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 66 очков. «Спартак» финишировал 4-м с 57 баллами.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?12716 голосов
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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