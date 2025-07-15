Олег Малышев сравнил составы «Спартака» и «Зенита».

«Сравнить составы «Зенита » и «Спартака »? Зависит от позиций. Считаю, что на некоторых позициях у «Спартака» футболисты сильнее, чем у «Зенита», а где-то – наоборот», – сказал генеральный директор московского клуба.

По итогам сезона-2024/25 «Зенит» занял 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 66 очков. «Спартак» финишировал 4-м с 57 баллами.