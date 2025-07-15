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«Тюкавин – самый совершенный нападающий, против которого играл. Очень многое умеет». Защитник «Махачкалы» Шумахов о форварде

Идар Шумахов назвал Константина Тюкавина самым совершенным российским форвардом.

– Ты говорил, что тебе тяжелее всего играть против Тюкавина. Почему именно против него?

– Хотя у него сейчас и травма, я бы мог отметить его как самого совершенного российского нападающего, против которого играл. Очень многое умеет. 

Если условный Соболев обладает каким‑то одним или двумя хорошими качествами, то у Тюкавина их гораздо больше. И за спину бежит, и в недодачу открывается, и техникой обладает, и может в штрафной разобраться хорошо, и побороться может – крепкий нападающий. 

Он мне показался еще умным форвардом. Он не такой прямолинейный, как некоторые игроки. Может что‑то необычное придумать, – сказал защитник махачкалинского «Динамо».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoКонстантин Тюкавин
logoЗенит
logoДинамо Махачкала
logoМатч ТВ
logoИдар Шумахов
logoАлександр Соболев
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
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