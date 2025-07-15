Ибрагимович стал лицом обложки Ultimate Edition для игры EA FC 26

Златан Ибрагимович появится на обложке EA Sports FC 26.

Златан Ибрагимович, который завершил свою профессиональную карьеру в 2023 году, официально стал лицом обложки расширенного издания для FC 26.

«Вы просили. Златан вернулся! Представляем вам обложку Ultimate Edition игры FC 26», – анонсировали представители EA Sports FC.

FC 26 может выйти 26 сентября, а издание Ultimate станет доступно 19 сентября.

Игры про выживание мертвы. Жанру отчаянно нужна революция

Когда не надо думать: во что превратилась франшиза DOOM