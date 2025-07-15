Ибрагимович стал лицом обложки Ultimate Edition для игры EA FC 26
Златан Ибрагимович появится на обложке EA Sports FC 26.
Златан Ибрагимович, который завершил свою профессиональную карьеру в 2023 году, официально стал лицом обложки расширенного издания для FC 26.
«Вы просили. Златан вернулся! Представляем вам обложку Ultimate Edition игры FC 26», – анонсировали представители EA Sports FC.
FC 26 может выйти 26 сентября, а издание Ultimate станет доступно 19 сентября.
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Опубликовала: Полина Скатина
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