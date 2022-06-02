Бускетс о победе «Реала» в ЛЧ: «Возможно, им везло, но они заслужили, раз выиграли. Чувствую здоровую зависть»

высказался о победе «Реала» в .

«Если они выиграли, то заслужили это. Вне зависимости от того, как прошел плей-офф, возможно, им везло, но раз они выиграли, то это заслуженно.

Я чувствую здоровую зависть ко всем клубам, которые борются за все турниры – без разницы, «Мадрид» это или нет. Мы должны поздравить их. Я концентрируюсь на своей команде и сборной. Надеюсь, мы тоже испытаем что-то подобное», – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной .

Магия «Реала»: 8 игроков выиграли ЛЧ 5 раз за 8 лет. А что с костяками других топ-клубов?

17 из 17 – столько финалов еврокубков выиграли испанские клубы у неиспанских за 20 лет