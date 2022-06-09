Дзюба интересен «Галатасараю». «Коньяспор» может пригласить форварда, если он снизит требования до 1,2 млн евро

может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

может пригласить российского нападающего, если он снизит требования по зарплате. Клуб готов предложить форварду не более 1,2 миллиона евро в год.

Также в услугах Дзюбы заинтересован .

Ранее сообщалось, что 33-летний футболист ведет переговоры с . Нападающий, который эти летом покинет свободным агентом, хочет зарабатывать 2 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне РПЛ Дзюба провел 28 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 5 ассистов. Его статистика – здесь.