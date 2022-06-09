Дзюба интересен «Галатасараю». «Коньяспор» может пригласить форварда, если он снизит требования до 1,2 млн евро

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Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции. 

«Коньяспор» может пригласить российского нападающего, если он снизит требования по зарплате. Клуб готов предложить форварду не более 1,2 миллиона евро в год. 

Также в услугах Дзюбы заинтересован «Галатасарай»

Ранее сообщалось, что 33-летний футболист ведет переговоры с «Фенербахче». Нападающий, который эти летом покинет «Зенит» свободным агентом, хочет зарабатывать 2 миллиона евро в год. 

В прошедшем сезоне РПЛ Дзюба провел 28 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 5 ассистов. Его статистика – здесь

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