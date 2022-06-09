Дзюба ведет переговоры с «Фенербахче». Экс-форвард «Зенита» хочет получать 2 млн евро в год после налогов (Дмитрий Шнякин)

может стать игроком «Фенербахче».

Об этом сообщил комментатор Дмитрий Шнякин.

«Тут прошли сообщения о связях Дзюбы с топ-клубом из Турции. Так можно и уточнить – это . Тем более коллеги об этом уже писали. Вторая команда минувшего чемпионата Турции, «Фенер», летом сыграет в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Я так понимаю, для Дзюбы это является важным фактором.

Надо отметить пару вещей. Первое: в Турции сейчас экономический упадок, который бьет и по футбольным бюджетам. Изначально Дзюба хотел зарплату 2 млн евро чистыми. Что любопытно, Артем договаривается практически сам, без вмешательства агентов. Летал в Стамбул. Но не факт, что турецкий клуб согласится на такие цифры. Наверняка идет игра на понижение.

Второе: «Фенербахче» – реально сильная команда с только что назначенным известным тренером Жорже Жезушем. Тут и экс-игрок сборной Бразилии Луис Густаво, и защитник сборной Венгрии Салаи. Эннер Валенсия, Миха Зайц, Ирфан Кахведжи и т. д. Игроки сборных, парни с опытом игры в лигах топ-5. Классная банда.

Однако больше остальных здесь забивает турецкий немец Сердар Дурсун, громила за 190 см. Ну, вы поняли. Эльвин Керимов (опираясь на турецкие СМИ) подсказывает, что Жезуш хочет звездного форварда типа Суареса или Сеферофича, с которым португалец уже работал. Но если не договорятся, то Дзюба – вполне себе вариант», – написал Шнякин.

Ранее Дзюба покинул «Зенит» на правах свободного агента.