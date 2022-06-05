Глава Крымского футбольного союза о форме Украины: «Не понимаю, зачем они используют территорию Крыма как часть своей страны. Политику нужно исключить из спорта»

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Глава Крымского футбольного союза высказался о форме сборной Украины.

Игроки в квалификации ЧМ-2022 выступают в футболках, на которых Крым изображен как часть Украины.

– Не понимаю, зачем украинцы вообще нас трогают и используют территорию Крыма как часть своей страны.

Крымский футбольный союз уже обращался в Союз европейских футбольных ассоциаций с просьбой дать разъяснение по этой ситуации. Мы напишем аналогичное письмо завтра.

Чистая провокация со стороны украинцев. Другим словом происходящее назвать не могу.

– Примет ли ФИФА протест РФС?

– Не знаю, но убежден, что политику нужно абсолютно исключить из спорта. Политикой пусть занимаются политики, а спорт – и футбол в частности – должен остаться в руках спортсменов и спортивных деятелей. До тех пор пока политику не уберут из спорта, нам придется сталкиваться с подобными ситуациями, – сказал Сергей Бородкин.

РФС подал протест в ФИФА из-за изображения Крыма на форме сборной Украины

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