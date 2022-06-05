Глава Крымского футбольного союза о форме Украины: «Не понимаю, зачем они используют территорию Крыма как часть своей страны. Политику нужно исключить из спорта»

Глава Крымского футбольного союза высказался о форме сборной Украины.
Игроки в квалификации ЧМ-2022 выступают в футболках, на которых Крым изображен как часть Украины.
– Не понимаю, зачем украинцы вообще нас трогают и используют территорию Крыма как часть своей страны.
Крымский футбольный союз уже обращался в Союз европейских футбольных ассоциаций с просьбой дать разъяснение по этой ситуации. Мы напишем аналогичное письмо завтра.
Чистая провокация со стороны украинцев. Другим словом происходящее назвать не могу.
– Не знаю, но убежден, что политику нужно абсолютно исключить из спорта. Политикой пусть занимаются политики, а спорт – и футбол в частности – должен остаться в руках спортсменов и спортивных деятелей. До тех пор пока политику не уберут из спорта, нам придется сталкиваться с подобными ситуациями, – сказал Сергей Бородкин.
РФС подал протест в ФИФА из-за изображения Крыма на форме сборной Украины