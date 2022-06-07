Депутат Пайкин о Крыме на форме Украины: «Наш гимнаст Куляк был дисквалифицирован в аналогичной ситуации. Если их не накажут, ФИФА вновь покажет ангажированность»

Депутат Госдумы Борис Пайкин высказался о форме сборной Украины.

Игроки украинской команды в квалификации ЧМ-2022 выступали в футболках, на которых Крым изображался как часть Украины. Крымский футбольный союз подал обращение в ФИФА.

«Считаю решение КФС обратиться в ФИФА с протестом против формы сборной Украины совершенно обоснованным.

Мы должны в правовом поле отстаивать интересы своих спортсменов, в аналогичной ситуации наш гимнаст Иван Куляк (вышел на награждение с буквой Z на форме – прим. Sports.ru) был дисквалифицирован на год.

Будут ли дисквалифицированы украинские футболисты за аналогичный поступок? Если нет, то международные спортивные организации вновь покажут свою ангажированность.

Мы не жаждем, как говорится, крови, наши спортивные федерации не опускаются до сведения счетов в релизах и комментариях. Но правовую оценку любого действия следует требовать, только так мы можем защитить достоинство наших спортсменов», – сказал Пайкин.