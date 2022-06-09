Сергей Песьяков: «Куртуа сейчас на первом месте в мире, дальше – Облак, Нойер или тер Стеген. Акинфееву я бы поставил памятник»

рассказал, каких вратарей считает лучшими.

– Матвей Сафонов недавно сказал, что для него Акинфеев – не потолок карьеры: «Сейчас достаточно вратарей, которые показывают более хороший уровень подготовки. Я в том числе». Согласны с такой оценкой?

– Честно, я предпочитаю быть скромнее. Там же еще Солдатенко очень много говорит. Но время все расставит на места. Почему-то все говорят про Акинфеева... А я бы памятник поставил человеку!

Вот у меня сын Артем в нем души не чает. Мы с женой смеялись: Артем как-то сам собирал чемодан и положил туда фотографию Акинфеева. Так смешно и мило! Мы сняли видео и отправили Игорю. Он ответил: «Пусть жена не ревнует». Вот это я понимаю – авторитет!

– То есть сын болеет за ?

– Как минимум он точно всегда переживает за Акинфеева. Спрашивает меня: «Папа, я видел, они с «Реалом» играли. А как они сыграли?» Я ему: «По-разному играли, бывало, что 3:0 выигрывали, бывало, 0:4 проигрывали». Ну, условно. А сын сразу: «Ну как так – проигрывать в четыре мяча?» Ха-ха!

Огромное спасибо Игорю – мой сын просто балдеет. Тема меня еще как-то просил: «Папа, а давай, когда в Москве будем, то к Игорю съездим?» Как теперь объяснить, что мы с Игорем не друзья, а коллеги по вратарскому цеху? Мы можем всегда поддержать друг друга, но я же не могу написать: «Слушай, Игорь, мы тут с сыном выехали, встречай!»

– Топ-3 лучших вратарей прямо сейчас по версии Сергея Песьякова?

– Не буду расставлять по местам – назову тех, кто мне нравится. Во-первых, Акинфеев – у него реально вторая молодость! Еще выделю Лантратова и Сафонова. Это если брать только .

В мире на первом месте сейчас Куртуа – в последнее время он просто зверюга! Дальше – Облак, Нойер или тер Стеген. Облак, на мой взгляд, один из самых надежных вратарей за последние лет 10. Еще раньше меня вдохновлял ван дер Сар – очень нравилось, как он играл. Плюс мы похожи по телосложению: он тоже высокий, худощавый, – сказал вратарь .