Песьяков рассказал, что Семин путал имена игроков «Ростова»: «Никто не обижался. Дениса Терентьева он упорно называл Игорем»

рассказал, как путал имена игроков в «Ростове».

– В августе Карпина сменил Юрий Семин, которого вы знали еще по работе в «Анжи».

– Как по мне, [с тех пор] ничего не изменилось – у Юрия Палыча та же система работы, проверенная не одним поколением. Это тренер, который заточен на борьбу. Он любит, когда его команда бьется от первой и до последней минуты.

– Почему у него не получилось в «Ростове»?

– В первую очередь не пошло в плане результата: команда падала все ниже и ниже. Где-то не хватило везения. Сложно оценивать его работу, да и некорректно с моей стороны.

– В «Локомотиве» Семин часто путал фамилии игроков: Фарфана называл Форланом. В «Ростове» он быстро всех выучил?

– Когда у был день рождения, Семин сказал на теории: «У нас сегодня замечательное событие – день рождения празднует Игорь». Все сидят, а никакой Игорь на рукопожатие не выходит. На протяжении трех-четырех недель Юрий Палыч упорно называл Дениса Игорем! Но нечасто – иногда Денис все же оказывался Денисом.

Похожая история случилась на одном из разборов матча. Семин немножко «напихал» Денчику за то, что тот не добежал: «Игорь, ну вот в этом эпизоде почему ты не бежишь?» Терентьев тогда немного разозлился... Все подумали, что он сейчас скажет: «Да не Игорь я!» А Денис просто завелся по-спортивному – из-за момента.

Так что имена Юрий Палыч пару раз путал. Но в команде никто не обижался, – сказал вратарь .