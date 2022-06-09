«Меня будто битами колотили всю ночь». Песьяков о выезде «Ростова» на поезде в Москву

Вратарь высказался о выездах на поездах на матчи .

— Вы три месяца ездили на поездах. Это сказывалось на физическом состоянии?

— Последний выезд [на матч с ЦСКА – 0:4] дался очень тяжело. Не знаю, с чем это связано, — до этого все нравилось. Я вообще люблю поезда. В детстве мы постоянно ездили на поезде в деревню. Обожаю эту атмосферу: можно побыть наедине с собой или пообщаться с ребятами — без гаджетов и интернета.

Поездки в Тулу и Уфу получились шикарными, я даже не почувствовал, что сутки находились в пути! А вот последний выезд был жутким. Проснулся — меня будто колотили битами всю ночь! Причем такое разбитое состояние было не только у меня. Вроде тот же вагон и места, но все казалось не таким, как до этого.

Я просыпался ночью раз 30... В общем, было тяжеловато, – сказал Песьяков.