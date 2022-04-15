Замгенпродюсера «Матч ТВ» о пиратстве: «Мы не варвары, я сделаю все возможное, чтобы такого на канале не было. Права на АПЛ у нас»

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» оценил возможное появление пиратских трансляций на канале.
– Не раз возникала идея о «пиратстве» – деньги «Матч» заплатил, значит, и контент может забирать себе. Как вы к ней относитесь?
– Резко отрицательно. Мы не варвары, и лично со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы пиратства на канале не было.
Повторюсь, деловая репутация для нас важна. Сама мысль о том, что федеральный канал может пиратить контент, неприемлема.
– Какая на данный момент ситуация с показом АПЛ и чемпионатом мира по футболу? Рассчитываете их показать?
– В данный момент мы готовимся показать чемпионат мира по хоккею, несмотря на то, что наша сборная туда не была допущена. Наверное, это уже не чемпионат мира, а просто первенство среди международных команд.
Что ж – покажем, как этот турнир выглядит без наших ребят. Турнир, на мой взгляд, сильно оскудел.
По поводу чемпионата в Катаре: мы надеемся, что наши партнеры будут соблюдать все обязательства и зрители в России этот турнир увидят.
По чемпионату Англии ситуация сложнее – вопрос открыт. На данный момент права у нас, и, исходя из этого, мы планируем свое вещание в августе, – сказал Дмитрий Рыжков.