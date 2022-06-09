Роналдо проехал 200 км на электровелосипеде за 4 дня в честь выхода «Вальядолида» в Ла Лигу

проехал 200 км на велосипеде в честь выхода в Ла Лигу.

Бывший форвард сборной Бразилии, владеющий 51% акций «Вальядолида», совершил путешествие в Сантьяго-де-Компостелу на электровелосипеде. 200 километров он преодолел в четыре этапа – по 50 км за день.

Таким образом, президент «Вальядолида» выполнил обещание, которое дал ранее. Роналдо говорил, что совершит такое путешествие в случае выхода клуба в Ла Лигу.

Завершив путешествие, Роналдо сказал: «Невероятный опыт. Это того стоило, несмотря на сильную боль, в том числе и в заднице. Я обдумал тысячи вещей за эти дни. В этом году мы с «Вальядолидом» усердно поработали и смогли вернуться в Ла Лигу.

Путь святого Иакова был трудным, но теперь Франу Санчесу, моему спортивному директору, предстоит тяжелое время, нужно найти новичков. Мы должны создать хорошую команду, чтобы быть конкурентоспособными. Нужно работать, потому что этот год будет долгим. Все будет сложнее, потому что уровень в выше.

Во время путешествия я отключил телефон, но клуб внимательно следил за рынком. Теперь я поговорю с Франом, чтобы начать работу».

Эль Камино де Сантьяго (или путь святого Иакова) – это паломническая дорога к предполагаемой могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела.