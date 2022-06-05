Роналдо проедет 450 км на велосипеде после выхода «Вальядолида» в Ла Лигу: «Я обещал. Знаю, что буду страдать»

начинает путешествие из Вальядолида в Сантьяго-де-Компостелу на велосипеде.

Бывший форвард сборной Бразилии, владеющий 51% акций «Вальядолида», преодолеет 450 километров.

«Я обещал, что отправлюсь в путешествие по пути святого Иакова, если мы вернемся в . Поскольку бежать я не могу, сделаю это на велосипеде.

Это будет здорово. Я знаю, что буду страдать, но впечатления останутся незабываемые», – сказал Роналдо.

в последней игре во второй лиге разгромил «Уэску» (3:0) и закончил сезон на второй позиции. Команда также набрала 81 очко, но уступила «Альмерии» по дополнительным показателям – результатам личных встреч.