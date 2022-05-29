выполнил обещание, которое дал после разгрома от «Барсы».

20 марта «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» проиграл «Барселоне» со счетом 0:4 в матче .

Вскоре после той игры, в начале апреля, тренер «Реала» встретился с Пересом на базе клуба. Тогда Анчелотти объяснил ситуацию в команде и заявил, что уверен в своих футболистах. Также тренер и президент поговорили о трансферах, которые «Реал» должен осуществить летом.

В ходе встречи Анчелотти сказал: «Не волнуйтесь, президент, мы выиграем Ла Лигу и Лигу чемпионов».

Эта встреча состоялась после того, как «Реал» выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов. Затем мадридский клуб прошел «Челси» и «Манчестер Сити», а вчера обыграл в финале. Ла Лигу клуб выиграл за 4 тура до конца.

Тренерский штаб считает, что ключевой игрой сезона стал матч с «Сельтой», состоявшийся сразу после поражения от «Барселоны». Долгое время счет в том матче был равным, но благодаря пенальти, реализованному Каримом Бензема на 70-й минуте, «Реал» смог победить. Эта игра вернула футболистам «Мадрида» уверенность в своих силах.

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